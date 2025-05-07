Коллаж Царьграда. В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин ответил на вопрос и о своём преемнике.
"Никаких преемников Путина нет и не будет"
Комментарии
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Владимир Грачев
Людей, которые могут возглавить руководство Россией, будет видно по их делам. И на поле брани, и в тылу. Народ России достаточно мудр и имеет исторический опыт в недалёкой истории России - СССР, когда страной руководили либералы - "демократы" или лица, недостаточно грамотные, но умеющие заболтать любую тему, как Хрущёв Н.С.
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