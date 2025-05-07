"Никаких преемников Путина нет и не будет"

Владимир Грачев

Людей, которые могут возглавить руководство Россией, будет видно по их делам. И на поле брани, и в тылу. Народ России достаточно мудр и имеет исторический опыт в недалёкой истории России - СССР, когда страной руководили либералы - "демократы" или лица, недостаточно грамотные, но умеющие заболтать любую тему, как Хрущёв Н.С.