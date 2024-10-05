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Ученые назвали ягоду, которая может «омолодить» организм на 10 лет

Ученые назвали ягоду, которая может «омолодить» организм на 10 лет

Она благоприятно влияет на кровообращение.Ученые Чичестерского университета провели исследование, которое показало, что смородина благоприятно влияет на кровообращение, а также помогает устранить воспалительные процессы в кишечнике.

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