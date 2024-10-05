Ученые назвали ягоду, которая может «омолодить» организм на 10 лет

Она благоприятно влияет на кровообращение.Ученые Чичестерского университета провели исследование, которое показало, что смородина благоприятно влияет на кровообращение, а также помогает устранить воспалительные процессы в кишечнике.
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