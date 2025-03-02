В Каменске-Уральском произошел ужасный инцидент с участием группы молодых людей, которые похитили двух студенток и издевались над ними на автомойке.
Появились подробности о мужчине, пытавшем студенток на автомойке на Урале
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Эти твари должны получить пожизненное наказание и сгнить на урановых рудниках! Фашисты так убили генерала Карбышева! Эти мрази - страшнее! И тех, кто снимал на видео- тоже на лесоповал!!!
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17 час.
Дмитрий Боев
Ну, нашли с кем сравнивать! По вашему и генерал был сексуальным насильником? Читайте сами, что пишете!
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5 час.
АВ
Алексей Васильев
По уму таких уничтожать надо. Но у нас законы уж очень подонколюбивые...
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37 мин.
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