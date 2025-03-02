Появились подробности о мужчине, пытавшем студенток на автомойке на Урале

ЯМ Янина Митусова Эти твари должны получить пожизненное наказание и сгнить на урановых рудниках! Фашисты так убили генерала Карбышева! Эти мрази - страшнее! И тех, кто снимал на видео- тоже на лесоповал!!!

Дмитрий Боев Ну, нашли с кем сравнивать! По вашему и генерал был сексуальным насильником? Читайте сами, что пишете!