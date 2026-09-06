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Несекретные материалы

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«Привезли морковку и удочку»: военкор оценил переговоры Путина и Уиткоффа

«Привезли морковку и удочку»: военкор оценил переговоры Путина и Уиткоффа

В Кремле накануне прошли переговоры Владимира Путина с представителями администрации Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, главной темой которых стало урегулирование конфликта на Украине.

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