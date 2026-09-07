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Мировое обозрение

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«AGI уже создан»: Хуанг высоко оценил возможности GPT-6 Astra

«AGI уже создан»: Хуанг высоко оценил возможности GPT-6 Astra

Заявление генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга о том, что «AGI уже создан», прозвучавшее после выхода модели GPT-6 Astra от OpenAI, мгновенно раскололо профессиональное сообщество на два лагеря.

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