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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА заявила, что Майлз Тернер справедливо получил фол в нападении на последних секундах 1-го матча с «Никс»

Согласно отчету лиги, который был опубликован во вторник, центровой «Индианы» Майлз Тернер был справедливо наказан фолом в нападении за неправильную постановку заслона на последних секундах победного для «Нью-Йорка» стартового матча серии.

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