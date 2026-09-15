В детский сад допустят только после экзамена: профессия получит официальный статус

Минтруд разработал первый профессиональный стандарт для помощников воспитателей.Документ призван повысить безопасность детей и упорядочить требования к специалистам, работающим в детских садах и группах присмотра и ухода.
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