БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 16 сентября, главное: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман

Сводки СВО, 16 сентября, главное: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман

1665-й день спецоперации. Мерц назвал режим Гитлера положительным примером для современных немцев Радомир Маркуш На фото: ударные БПЛА новороссийских десантников уничтожили живую силу и технику ВСУ вблизи города Запорожье.

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