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Остапенко обыграла Аванесян, допустив 80 невынужденных ошибок

Алена Остапенко во втором круге US Open обыграла Элину Аванесян – 6:3, 5:7, 7:5. По ходу матча Остапенко допустила 80 невынужденных ошибок при 57 ударах навылет.

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