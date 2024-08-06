Аякс – Херенвен где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Нидерландов 11 августа

В воскресенье, 11 августа, сыграют Аякс и Херенвен в 1 туре Чемпионата Нидерландов по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Йохан Кройфф Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.