Глава ВОЗ не пострадал от атаки по аэропорту Йемена

Ранение получил один из членов экипажа самолета, на котором летел глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при атаке израильской авиации на международный аэропорт йеменской столицы Саны, 26 декабря сообщил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети.
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