Неумение жить настоящим моментом может привести к опасным зависимостям

Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией, если вы склонны отвлекаться или думать о посторонних вещах, когда что-то делаете, например, смотреть фильм во время ужина, то увеличиваете риск пагубных вредных привычек, покупку и использование продуктов и впечатлений, потому что они заставляют нас чувствовать себя хорошо, а не потому, что нужны.