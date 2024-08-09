Олимпийский чемпион-лыжник снова станет ведущим Космического марафона в Калуге

30 и 31 августа на Яченской набережной в Калуге состоится массовый забег – Космический марафон. Ведущим забега станет олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков30 и 31 августа на Яченской набережной в Калуге состоится массовый забег - Космический марафон.
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