Гвардиола с «Ман Сити» выиграл 15 матчей в плей-офф в ЛЧ. В «Барселоне» было 14 побед, но 2 трофея

Пеп Гвардиола выиграл 15 матчей плей-офф в Лиге чемпионов в качестве тренера «Манчестер Сити». Английская команда переиграла «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх