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Царьград

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Россия не будет проводить переговоры в Ватикане

Россия не будет проводить переговоры в Ватикане

Русское руководство отказалось от ведения переговорного процесса с Киевом в Ватикане.Идея о проведении встречи представителей России и Украины на территории Ватикана была озвучена после телефонной беседы Путина и Трампа.

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Комментарии
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Сергей
Ни ОДИН из ПАпов ДАЖЕ не высказался за уничтожение зедротом НАШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ церквей и монастырей!!!!!! Ватиканские ВСЕГДА гадят нам НЕ МЕНЬШЕ анголобезьян!!!
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17 час.
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