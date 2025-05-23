Россия не будет проводить переговоры в Ватикане

Русское руководство отказалось от ведения переговорного процесса с Киевом в Ватикане.Идея о проведении встречи представителей России и Украины на территории Ватикана была озвучена после телефонной беседы Путина и Трампа.
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