Сомнолог Царева посоветовала завершать тренировки до пяти вечера

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева сообщила, что интенсивные тренировки после 17:00 могут мешать своевременному засыпанию.
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