Политика как он...
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Политика как она есть

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Вызывают сильную аллергию: Дания столкнулась с нашествием опасных «гусениц из ада»

Вызывают сильную аллергию: Дания столкнулась с нашествием опасных «гусениц из ада»

Несколько городов Дании захватили гусеницы дубового походного шелкопряда. Насекомые, которых в СМИ называют «гусеницами из ада», представляют серьезную опасность для здоровья людей из-за токсичного белка тауметопеина, содержащегося в их волосках.

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