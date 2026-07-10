Вызывают сильную аллергию: Дания столкнулась с нашествием опасных «гусениц из ада»

Несколько городов Дании захватили гусеницы дубового походного шелкопряда. Насекомые, которых в СМИ называют «гусеницами из ада», представляют серьезную опасность для здоровья людей из-за токсичного белка тауметопеина, содержащегося в их волосках.
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