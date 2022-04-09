Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Тофаш», «Бурсаспор» сыграет с «Бахчешехиром» и другие матчи

В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча. «Каршияка» примет «Тофаш», «Бурсаспор» дома сыграет с «Бахчешехиром».

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