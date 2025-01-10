Турок побывал в России и раскрыл три удивившие его вещи в стране

Житель Турции Метин побывал в России и раскрыл три удивившие его вещи в стране. Своим мнением иностранец поделился с российской тревел-блогершей, его отзыв опубликован на платформе «Дзен» Так, в частности, турка поразило то, насколько много видов колбасы в местных супермаркетах, при этом практически все они со свининой.