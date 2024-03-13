Адвокат Калинов: в словах Тарасовой о допинге Валиевой нет состава клеветы

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с "Газетой.Ru" объяснил, почему Татьяне Тарасовой не грозит какая-либо ответственность за слова о том, что таблетку с допингом фигуристке Камиле Валиевой якобы мог дать только тренер.
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