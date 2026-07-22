Рубио подтвердил предстоящие переговоры с Лавровым по Украине и отношениям России и США. По словам Рубио, стороны намерены оценить, существуют ли в настоящее время возможности для поиска решений и может ли Вашингтон сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования.