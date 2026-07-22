Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 538 подписчиков

Рубио подтвердил предстоящие переговоры с Лавровым по Украине и отношениям России и США

Рубио подтвердил предстоящие переговоры с Лавровым по Украине и отношениям России и США

Рубио подтвердил предстоящие переговоры с Лавровым по Украине и отношениям России и США. По словам Рубио, стороны намерены оценить, существуют ли в настоящее время возможности для поиска решений и может ли Вашингтон сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шевченко
Какой на очереди ДУХ..   будет после духа Анкориджа!! ЦИРК!!
Ответить
1 м.