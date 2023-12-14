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AT: генерал США Агуто должен убедить Зеленского заморозить конфликт

AT: генерал США Агуто должен убедить Зеленского заморозить конфликт

Пентагон направил генерал-лейтенанта Антонио Агуто на Украину с целью убедить Владимира Зеленского заморозить конфликт, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

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