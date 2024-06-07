Чернышенко рассказал о работе над новой системой оплаты труда учителей

Российское правительство работает над пилотным проектом новой системы оплаты труда учителей. Об этом 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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