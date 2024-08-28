Джамаатами дело не ограничилось. ФСБ накрыла в ростовской колонии подпольное казино

Vasily Golov

Кто допустил в колонию радикальных единоверцев.Границы СССР не допускали жителям приграничных республик.Избежали землячества путем рассозредоточения наций в роте.взводе.Без головы надо быть.Ростов -убежище многих религий и наций.Район Ростова Нахичевань.Есть села армянские.