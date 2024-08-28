Федеральная служба безопасности России накрыла в ростовской колонии №14 подпольное казино. Выяснилось, что увеселительное заведение открыл один из заключённых.
Джамаатами дело не ограничилось. ФСБ накрыла в ростовской колонии подпольное казино
Комментарии
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Vasily Golov
Кто допустил в колонию радикальных единоверцев.Границы СССР не допускали жителям приграничных республик.Избежали землячества путем рассозредоточения наций в роте.взводе.Без головы надо быть.Ростов -убежище многих религий и наций.Район Ростова Нахичевань.Есть села армянские.
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12 час.
VG
Vasily Golov
Вами уважаемый Белоусов.Ротация в зоне СВО.Смена на новеньких.Разочаруйтесь тогда.Он наведет порядок.Мышь не перебежит границу России.Банки вводят ограничения сумм перевода и снятие наличных.Даже при СБП.
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12 час.
widgmailru гуськов
от джамахуятов до хулифата докатимся...
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12 час.
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