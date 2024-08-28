СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а ты  где  сидишь  и  тявкаешь,вонючий  ублюдок?Курскую беду "зас...
  • саша дмитренко
    ага))  заодно  отменить  хоккей  и  футбол  и  всем  одеться  в  черное  и  рыдать))))Курскую беду "зас...
  • саша дмитренко
    че  бля,суперпатриотик??  никакой  народ  не  возмущался!!!!  даже  в  отечественную,когда  гибли  миллионы,никто  ко...Курскую беду "зас...

Джамаатами дело не ограничилось. ФСБ накрыла в ростовской колонии подпольное казино

Джамаатами дело не ограничилось. ФСБ накрыла в ростовской колонии подпольное казино

Федеральная служба безопасности России накрыла в ростовской колонии №14 подпольное казино. Выяснилось, что увеселительное заведение открыл один из заключённых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Кто допустил в колонию радикальных единоверцев.Границы СССР не допускали жителям приграничных республик.Избежали землячества путем рассозредоточения наций в роте.взводе.Без головы надо быть.Ростов -убежище многих религий  и наций.Район Ростова Нахичевань.Есть села армянские.
Ответить
12 час.
VG
Vasily Golov
Вами уважаемый Белоусов.Ротация в зоне СВО.Смена на новеньких.Разочаруйтесь тогда.Он наведет порядок.Мышь не перебежит границу России.Банки вводят ограничения сумм перевода и снятие наличных.Даже при СБП.
Ответить
12 час.
widgmailru гуськов
от джамахуятов до хулифата докатимся...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх