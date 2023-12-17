14-летний боксер умер после пропущенного удара на ринге в Свердловской области

Подросток скончался в машине скорой помощи Боксер-подросток потерял сознание после нескольких ударов от соперника на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области — он скончался в машине "скорой".
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