Российские военные заблокировали порты Николаевской области

Сальдо: российские военные заблокировали морские порты Николаевской области Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
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