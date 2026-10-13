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Осенние краски глазами детей: в Войковском открыли новую выставку

В культурном центре «Гармония» в Войковском открылась выставка детских работ, посвящённых осени. Экспозиция объединила рисунки и аппликации, в которых юные авторы по-разному передали настроение сезона, его цвета и образы.

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