На Украине объявили воздушную тревогу в 11 областях

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. В частности. в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также Черниговской, Сумской и Николаевской, Одесской областях.