Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине объявили воздушную тревогу в 11 областях

На Украине объявили воздушную тревогу в 11 областях

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. В частности. в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также Черниговской, Сумской и Николаевской, Одесской областях.

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