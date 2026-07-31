Оперативными сотрудниками пресечена незаконная миграционная деятельность в Нижегородской области

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области при взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области при силовой поддержке СОБР Приволжского таможенного управления пресекли факт незаконной миграции на территории Кстовского района.