Оперативными сотрудниками пресечена незаконная миграционная деятельность в Нижегородской области

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области при взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области при силовой поддержке СОБР Приволжского таможенного управления пресекли факт незаконной миграции на территории Кстовского района.
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