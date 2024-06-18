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Британский актер Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

Британский актер Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

Известный британский актер Иэн Маккеллен попал в больницу после падения со сцены. Как сообщает «Daily Mail», инцидент произошел в минувший понедельник во время театрального представления в Вест Энде Лондоне.

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