Британский актер Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

Известный британский актер Иэн Маккеллен попал в больницу после падения со сцены. Как сообщает «Daily Mail», инцидент произошел в минувший понедельник во время театрального представления в Вест Энде Лондоне.
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