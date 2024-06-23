Премии "нейтральным" олимпийцам или кто подставил губернатора Беглова?

Дмитрий Боев Интересно, кто пережмёт в этом армреслинге: желающие замазать Беглова или стремящиеся отмазать его. И что же на самом деле было?

Анатолий Рябенко Беглову предстоят в сентябре идти на перевыборы в губернаторы, вот и завязалась фабула на Беглова поднять за уши все СМИ и будоражить общественность. Полит работа с избирателями. Кто кого обдурит?