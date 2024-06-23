Кошкин Сибиряк Премии "нейтральным" олимпийцам, или кто подставил губернатора Беглова? С самого утра (21 июня - прим.
Премии "нейтральным" олимпийцам или кто подставил губернатора Беглова?
Комментарии
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Дмитрий Боев
Интересно, кто пережмёт в этом армреслинге: желающие замазать Беглова или стремящиеся отмазать его. И что же на самом деле было?
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5 час.
Анатолий Рябенко
Беглову предстоят в сентябре идти на перевыборы в губернаторы, вот и завязалась фабула на Беглова поднять за уши все СМИ и будоражить общественность. Полит работа с избирателями. Кто кого обдурит?
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3 час.
Б
Боцман
Беглов губернатор или мимо проходил, не знает что творится в его ведомстве? Он не виноват без него приняли постановлении о приировании беглых спортсменов. Бред. А если так ? Зачем занимает это место. Пустышка.
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1 час.
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