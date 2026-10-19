Главный тренер « Оренбурга » Ильдар Ахметзянов заявил, что не ведет переговоров с «Рубином». Ранее журналист Иван Карпов сообщал , что Ахметзянов возглавит казанский клуб, сменив на посту Франка Артигу – утверждалось, что « Рубин » готов выплатить отступные в размере 100 миллионов рублей.