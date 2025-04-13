В Петербурге временно ограничат проезд транспортных средств в тоннеле дамбы

По информации пресс-службы Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), в период с 14 по 18 апреля на участке тоннеля петербургской дамбы вероятны кратковременные приостановки движения автотранспорта перед въездом.
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