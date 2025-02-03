Анна Ван Денски: Какова истинная роль ЦРУ в политических убийствах?

Какова истинная роль ЦРУ в политических убийствах? Почему американские президенты не могут контролировать свои спецслужбы? Какова вероятность покушения на Владимира Путина? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.