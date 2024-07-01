🔥 В Ленинском районе Крыма на ходу загорелась иномарка В МЧС по РК сообщили, что на автодороге село Октябрьское — пгт Багерово во время движения в автомобиле Opel Astra загорелись салон и моторный отсек.
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🔥 В Ленинском районе Крыма на ходу загорелась иномарка В МЧС по РК сообщили, что на автодороге село Октябрьское — пгт Багерово во время движения в автомобиле Opel Astra загорелись салон и моторный отсек.