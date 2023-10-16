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Бывшую помощницу Шнурова обвинили в краже 5,5 млн рублей

Девушка признала вину лишь частично. Московская полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн рублей.

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