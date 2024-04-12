Акции владельца бренда одежды Uniqlo переписали мартовские минимумы. Рост прибыли не помог покрыть негатив прогнозов

Владелец бренда одежды Uniqlo, компания Fast Retailing могла порадовать инвесторов. Первая половина финансового года, которая закончилась в феврале, обернулась для компании ростом чистой прибыли на 27,7%.
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