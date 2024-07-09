Страна и люди
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Страна и люди

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  • Анатолий Страшко
    Читатели , вы обратили внимание как работает ЦИПСо. Наряду с постами об отказе принимать здесь бегающих по миру  хохл...В Шереметьево нач...
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    Только так. Хохлов бегающих по миру сюда не пускать! Они вреднее любого мигранта. Если очень хочется в Россию, то пус...В Шереметьево нач...
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    Молодцы ребята!!! Вот так бы еще и с мастурбеками ...В Шереметьево нач...

Экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ

Экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ

Российские штурмовики громят неприятеля с воздуха. Экипажи Су-25 ликвидировали живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили его специальную технику, а также украинскую пехоту.

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