«Все это грязь и бесполезное бла-бла», — продюсер Лободы рассказала, что творится за спиной Пугачевой

Экс-продюсер Светланы Лободы и ее лучшая подруга Нателла Крапивина решила организовать собственную программу на YouTube, где нашла возможность высказаться о тех людях, которые покинули не только российскую эстраду, но и государство.
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