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Калужские новости

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Таможенник калужского наукограда попался на взятках

Таможенник калужского наукограда попался на взятках

Главный государственный таможенный инспектор Обнинского таможенного поста, занимая эту должность в 2020 - 23 годах, как минимум дважды получил взяткиГлавный государственный таможенный инспектор Обнинского таможенного поста, занимая эту должность в 2020-2023 годах, как минимум дважды получил взятки.

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