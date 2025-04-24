Таможенник калужского наукограда попался на взятках

Главный государственный таможенный инспектор Обнинского таможенного поста, занимая эту должность в 2020 - 23 годах, как минимум дважды получил взяткиГлавный государственный таможенный инспектор Обнинского таможенного поста, занимая эту должность в 2020-2023 годах, как минимум дважды получил взятки.