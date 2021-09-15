Картина дня. Финансы

44 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ig Lipinsky
    Пена фин-торг интерна. Стерилизаторы фиатных денег.Forbes (США): Рос...
  • Ночной кошмар
    Ага, ворвались в твою квартиру, и потребовали отдать всё золото, нажитое непосильным трудом. Ограбили подчистую...)))Forbes (США): Рос...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Так инженеры средей руки зарабатывают 60-80 000 уе в годПрофессор Михаил ...

Кровавая вода: на Фарерских островах за ночь убили 1428 дельфинов (Корреспондент, Украина)

Кровавая вода: на Фарерских островах за ночь убили 1428 дельфинов (Корреспондент, Украина)

Природоохранная организация Sea Shepherd сообщила, что ночью 12 сентября на Фарерских островах устроили массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх