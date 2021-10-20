Бьет, потому что любит?

Александр СтрелецДети и семьяБьет, потому что любит? Подслушали у замужних Вообщем коротко. замужем почти 8 лет ,двое детей,3 года назад получила первый удар.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Конечно дура. Если простила раз, другой, то это уже входит в систему. Меня муж ударил всего один раз. Но я кинула в него фен, разбила ему ухо и сказала, что убью, если еще хоть раз тронет. Видимо это было сказано с таким зверским выражением лица, что он больше не трогал, боялся. У него в семье отец постоянно избивал мать. Вот он и решил, что это норма. Пришлось изменить его мнение на обратноеVera DobryaginaДва месяца без мужа жили прекрасно. Нашлось же где и на что. Сейчас-то что? Выбитые зубы поломанными руками хотите собирать? Ну так вольному-воля...Комментировать
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