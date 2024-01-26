Тайвань никогда не станет страной -- минобороны

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Тайвань никогда не станет страной, и никакие сепаратистские действия, направленные на достижение "независимости Тайваня", или попытки иностранных сил расколоть Китай никогда не увенчаются успехом.
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