"Сейчас туда лучше не соваться": людей предупредили о реально опасных местах в Приморье

Жителей Приморья предупредили об участках, которых реально стоит опасаться в ближайшее время. Так, по данным метеорологического портала "Примпогода", под воздействием высоких дневных температур воздуха в первой декаде марта отмечалось стаивание ледяного покрова.
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