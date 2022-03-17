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"Сейчас туда лучше не соваться": людей предупредили о реально опасных местах в Приморье

"Сейчас туда лучше не соваться": людей предупредили о реально опасных местах в Приморье

Жителей Приморья предупредили об участках, которых реально стоит опасаться в ближайшее время. Так, по данным метеорологического портала "Примпогода", под воздействием высоких дневных температур воздуха в первой декаде марта отмечалось стаивание ледяного покрова.

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