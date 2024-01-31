Паника в Харькове, дуэль дронов в Крынках, Авдеевка – кровопролитные бои: утренняясводка с фронта на 31 января

▪️На Запорожском фронте пока нет существенных изменений. Регулярные атаки с использованием фугасно-артиллерийских боеприпасов (ФАБ) с управляемыми минами-подводками (УМПК) со стороны ВСУ продолжаются, наша артиллерия эффективно отражает их.