Паника в Харькове, дуэль дронов в Крынках, Авдеевка – кровопролитные бои: утренняясводка с фронта на 31 января

▪️На Запорожском фронте пока нет существенных изменений. Регулярные атаки с использованием фугасно-артиллерийских боеприпасов (ФАБ) с управляемыми минами-подводками (УМПК) со стороны ВСУ продолжаются, наша артиллерия эффективно отражает их.
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