Саксофонист Игорь Бутман поздравил жителей Петербурга с Днем города

Репутация Северной столицы, как города с неприветливым климатом, абсолютно не заслужена. Таким мнением в беседе с ФАН поделился саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.
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