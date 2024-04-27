"Ъ": россияне опасаются оформлять ДТП без ГИБДД

В России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД. Водители опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.
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