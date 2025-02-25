Вкладчики ЕНПФ потеряли почти 300 млрд тенге

В ЕНПФ опубликовали отчет об инвестиционном управлении пенсионными активами, передает inAktau.kz. На 1 февраля 2025 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 22 282,04 млрд.
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