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Лёва Би-2* продолжает сдавать своих же союзников: ФСБ на него нет. Или есть?

Лёва Би-2* продолжает сдавать своих же союзников: ФСБ на него нет. Или есть?

Фронтмен некогда популярной в России группы "Би-2" - Лёва Би-2 (Егор Бортник)* - продолжает сдавать своих же союзников.

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