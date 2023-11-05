Херш: тайные переговоры в вопросе заложников ХАМАС стали прорывом

REUTERS/Mohammed Al-Masri Решение с освобождением заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, удалось ускорить благодаря тайным переговорам, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на американских политиков.
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